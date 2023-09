Ice Universe si espone ancora una volta rivelando alcuni particolari dell’attesissimo Samsung Galaxy S24 Ultra. Il top di gamma del colosso sudcoreano arriverà soltanto nel primo trimestre del 2024 ma grazie a leaker ed esperti siamo già in possesso di numerose informazioni riguardo le sue caratteristiche. La più recente riguarda il comparto fotografico, che secondo la fonte sarà aggiornato tramite il ricorso a una nuova fotocamera da 200 MP.

Samsung Galaxy S24 Ultra garantirà una migliore qualità fotografica!

Stando alla previsione di Ice Universe, che tramite un tweet rivela le specifiche del comparto fotografico dello smartphone, Samsung continuerà a utilizzare un sensore da 200 MP anche sul Galaxy S24 Ultra. Rispetto al Galaxy S23 Ultra, però, si tratterà di un sensore aggiornato che garantirà una migliore qualità fotografica. Il leaker afferma che il sensore principale sarà un ISOCELL HP2SX: “una versione ottimizzata del sensore HP2″.

La fonte si è soffermata in precedenza anche sul display del top di gamma dichiarando che sarà presente un pannello piatto AMOLED da 6,4 pollici in grado di offrire una maggiore luminosità rispetto a quello presente sul dispositivo rilasciato all’inizio di quest’anno.

I dubbi attorno alle specifiche del prossimo modello di punta Samsung non sono pochi. Il più rilevante fa riferimento a quello che sarà il chip utilizzato dall’azienda per alimentare i suoi dispositivi. Samsung potrebbe proporre ancora una volta due versioni differenti dei suoi smartphone: una con chip Exynos e una con chip Qualcomm di ultima generazione. A riguardo non sono ancora trapelate informazioni che consentono di confermare l’ipotesi ma presto i dettagli noti potrebbero aumentare.