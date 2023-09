Se hai meno di 30 anni non puoi lasciarti scappare l’offerta WindTre Super 5G. A meno di 10,00 euro al mese hai la possibilità di ottenere minuti, SMS e 100 GB di traffico dati per la navigazione; oltre a tantissimi servizi extra inclusi.

L’offerta è stata lanciata dal gestore in occasione dell’arrivo della stagione estiva e presto potrebbe essere aggiornata. WindTre aveva inizialmente fissato la scadenza delle offerte Summer Edition al 27 agosto ma a quanto pare è ancora possibile procedere con l’attivazione. Gli utenti interessati, però, faranno bene ad affrettarsi per non perdere l’occasione di ottenere una delle migliori tariffe sul mercato.

Offerta WindTre Super 5G: ricevi 100 GB al mese a un costo incredibile!

I clienti under 14, under 30 e over 70 hanno la possibilità di ottenere l’offerta WindTre Super 5G al costo di soli 9,99 euro al mese. La tariffa include nel prezzo una quantità illimitata di minuti per le chiamate verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

L’attivazione dell’offerta può essere effettuata online anche trasferendo il numero dal precedente operatore: unico requisito necessario riguarda l’età indicata dall’operatore. WindTre, infatti, è solito proporre tariffe economiche dedicate a fasce ben precise di utenti stabilite in base all’età.

Per i più piccoli, inoltre, è inclusa nel prezzo l‘app Family Protect di WindTre. I genitori potranno così ottenere il controllo sulla posizione in tempo reale dei minori, dei siti web visitati; del tempo trascorso online e sui contenuti da bloccare per evitarne l’accesso.