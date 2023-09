In questi ultimi tempi la squadra di WhatsApp ha implementato nuove funzionalità inerenti a differenti tematiche come la sicurezza, le videochiamate o la creatività per le chat. Pare che, secondo WABetaInfo ci saranno presto novità per gli utenti Android. Meta sta infatti lavorando ad un completo stravolgimento del design dell’App.

La nuova interfaccia dovrebbe avere diversi elementi aggiuntivi dell’UI Material Design 3. La barra posizionata nel lato superiore cambierà colore, sarà infatti totalmente bianca. Inoltre, gli elementi dell’interfaccia diverranno verdi, un chiaro richiamo al logo.

Perché WhatsApp cambia design?

L’obiettivo di Meta è presentare un’interfaccia completamente rinnovata e dal design più moderno. L’unico aspetto che resta invariato è la barra di navigazione che continua a rimanere in basso, per facilitare il passaggio degli utenti da una scheda all’altra.

Al di sotto del logo ci saranno poi dei filtri il cui compito è quello di fornire una migliore gestione delle conversazioni. Esse saranno infatti suddivise tra messaggi non letti, messaggi dell’account business e infine quelli personali. Non si sa ancora se questi filtri saranno poi disponibili anche per iOS, per ora solo gli utenti Android avranno la fortuna di provarli.

La versione rinnovata dell’UI è ad ora in fase di elaborazione e, con molta probabilità, verranno apportate ancora delle modifiche durante le prossime settimane. Non ci sono ancora informazioni sull’effettiva data di lancio, ma sicuramente nelle prossime settimane si verrà a conoscenza di altri dettagli.