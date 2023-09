Mark Zuckerberg, il padre di Meta, annuncia pubblicamente con un post sul suo profilo Facebook, l’arrivo di alcune importanti novità per quanto riguarda WhatsApp per Mac.

Infatti, WhatsApp, si prepara appunto ad alcune funzionalità ed una nuova app sui dispositivi MacOs.

Questa applicazione consentirà agli utenti di partecipare a videochiamate, anche se già in corso, con un numero di ben 8 partecipanti e di iniziare una chiamata vocale in contemporanea con circa 32 persone.

Essa, secondo quanto dichiarato da Zuckerberg, è già disponibile per il download andando direttamente sul sito web ufficiale della pagina e, per installarla, è indispensabile essere in possesso di MacOs 11 o di altre versioni successive.

Tuttavia, per tutti i Mac che non rispondono di questa versione potranno accedere normalmente a WhastApp Web, direttamente dal browser.

WhatsApp per Mac: nuove funzionalità e piattaforma più intuitiva

Per quanto riguarda la versione tester dell’applicazione essa è stata resa disponibile già molto tempo prima, e provata da un campione di utenti beta che operano al fine di provare tutte le nuove funzionalità ed individuare e portare alla luce eventuali bug che l’utente finale potrebbe incontrare.

L’obiettivo di WhatsApp è quello di realizzare una piattaforma fatta apposta per MacOs che, per funzionalità e scelta di design, diventi più familiare agli utenti abituati ad utilizzare dispositivi Mac.

Così da avere e raggiungere una maggiore dimestichezza con l’utilizzo della piattaforma, così che essa diventi più intuitiva e meno complessa.

Non sappiamo ancora con certezza quando sarà rilasciata al pubblico la nuova versione, ma siamo sicuri che ormai non ci sarà da aspettare a lungo.