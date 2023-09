Oggi vogliamo parlarvi di un ottimo aspirapolvere presente su Amazon di marca INSE, senza fili e con una batteria grazie alla quale potrete pulire tutta casa.

Si tratta di un prodotto potente ed allo stesse tempo attualmente in offerta sulla piattaforma Amazon, andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli.

INSE aspirapolvere senza fili in offerta su Amazon

Si tratta di un potente aspirapolvere senza filo: l’aspirapolvere a batteria è dotato di un motore migliorato da 145 W, che fornisce una forte aspirazione in modalità massima, cattura peli di animali domestici, lettiere per gatti, cibo per animali e altri disordini su pavimenti in legno, tappeti, scale, letti, tende, mobili, auto, camper, ecc. Questo aspirapolvere a batteria genera meno calore e meno rumore (65 dB) per offrire un ambiente di pulizia silenzioso.

L’aspirapolvere verticale senza filo integrato in una batteria a 6 celle da 2200 mAh ad alta capacità offre 30-45 minuti di autonomia in modalità standard, 12-20 minuti in modalità massima. La batteria rimovibile e ricaricabile può essere ricaricata all’interno o all’esterno dei peli dell’aspirapolvere. Spazzola per pavimenti motorizzata a LED flessibile: l’aspirapolvere verticale a batteria è dotato di una spazzola a turbina motorizzata 2 in 1, senza bisogno di cambiare la testina per pulire pavimenti duri e tappeti a zolle.

Le comode rotazioni laterali a 150° e quelle verso l’alto e verso il basso a 90° consentono di pulire facilmente gli angoli ciechi sotto i mobili. 4 luci a LED aiutano a inserire l’aspirapolvere a batteria per illuminare gli angoli bui e per individuare lo sporco. Pensate che, seguendo questo link, lo potrete avere a soli 99.99 euro invece di 169.99 euro.