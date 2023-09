Il brand di tecnologia Honor ha appena annunciato un nuovissimo modello che farà sicuramente impazzire chiunque sia appassionato di design e moda. Si tratta dell’Honor V Purse.

Il V Purse non è un semplice smartphone foldable, ma un accessorio tecnologico dal design elegante, raffinato e soprattutto unico. È stato creato secondo la logica del “Phone-to-Purse”, una categoria di device altamente avanzati studiati per essere alla moda e soprattutto per dare l’opportunità al consumatore di esprimere tutta la sua personalità.

L’HONOR V Purse, l’essenza dell’eleganza

Lo smartphone Honor V Purse è un dispositivo pieghevole dall’animo fashion che segue il trend del “phy-gital”, attraverso l’utilizzo di display always-on (AOD). La loro particolarità sta nel fatto che sono totalmente personalizzabili e riproducono esattamente il design di una piccola pochette. Inclusi nel packaging ci sono tutti gli elementi che caratterizzano una normale borsa, come accessori vari e persino una piccola catena.

Il V Purse nasce per permettere di rappresentare attraverso il proprio smartphone la propria essenza. Per tale motivo gli sviluppatori lo hanno reso compatibile con un’ampia scelta di cinturini e altri elementi intercambiabili che si agganciano alla cerniera. Come una borsetta qualsiasi, potrebbe anche essere portato in spalla.

Per essere certi di presentare un prodotto davvero alla moda, la Honor ha collaborato con il designer Bram Van Diepen di Burberry, con l’autore di arte contemporanea Yunuene Esparza, con il professore dell’accademia d’arte cinese Yuan Youmin ed infine con l’artista Xiao Hui Wang. Il tutto per creare una serie di AOD ed offrire più scelte possibili al consumatore. Con il V Purse si avrebbe una borsa per ogni look, da quello più sportivo a quello per le occasioni speciali.

Oltre ad essere assolutamente incantevole, il V Purse rappresenta anche la volontà dell’azienda di fare la sua parte per migliorare il nostro pianeta e combattere il cambiamento climatico. I materiali utilizzati sono, infatti, ecosostenibili (come la pelle vegana). L’obiettivo è quello di dare un contributo, seppur piccolo, e dare la possibilità ai consumatori, a cui importa il benessere ambientale, di ridurre il fast fashion, invitandoli ad acquistare meno accessori, offrendogli la soluzione perfetta. Inoltre è pensato per essere duraturo: la cerniera può essere piegata fino a 400.000 volte.

L’Honor V Purse è, in pratica, la prima borsa tecnologica ed ecologica che apre la strada ad un nuovo sentiero della moda e del design.