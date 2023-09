Sono trascorsi ormai parecchi mesi dall’emergere delle prime notizie sulla nuova serie di smartphone Google Pixel 8 e finalmente l’azienda ha deciso di annunciare la data dell’evento di presentazione dei suoi dispositivi.

Google ha già inviato gli inviti al suo evento, che si terrà il 4 ottobre a New York e sarà trasmesso anche in diretta online. Pur non avendo dichiarato esplicitamente che in tale occasione procederà con la presentazione dei suoi Pixel 8, è certo che avremo la possibilità di vedere in maniera ufficiale i due top di gamma, i quali potrebbero essere accompagnati anche dal nuovo Pixel Watch 2.

Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro

Pixel event invites also just went out. We are descending into the most fun time of the year pic.twitter.com/RZfpm4u6OZ — Marques Brownlee (@MKBHD) August 30, 2023

La nuova generazione di smartphone Pixel di Google sarà costituita, perlomeno inizialmente, da due dispositivi differenti.

Entrambi i dispositivi avranno display di dimensioni differenti rispetto ai loro predecessori. Il Pixel 8 avrà un pannello da 6,17 pollici mentre il Pixel 8 Pro ospiterà un display piatto da 6,7 pollici. Google eliminerà lo slot fisico dedicato alla SIM in favore delle ormai sempre più diffuse eSIM anche se non è da escludere la possibilità che in Europa l’alloggiamento continui ad essere presente. Si dice, inoltre, che i due top di gamma Google accoglieranno batterie ancora più grandi e saranno capaci di supportare una ricarica più rapida. Anche la fotocamera sarà rinnovata tramite il ricorso a un sensore da 64 MP e all’implementazione di funzionalità basate sull’AI.

Google Pixel Watch 2 potrebbe arrivare il 4 ottobre!

Accanto ai nuovi top di gamma del colosso di Mountain potrebbe apparire anche la nuova versione di Pixel Watch. Lo smartwatch accoglierà un nuovo chip prodotto da Qualcomm, nello specifico dovrebbe trattarsi dello Snapdragon W5. Presumibilmente Google avrà aggiornato alcuni tratti estetici del dispositivo oltre ad aver introdotto un nuovo display prodotto da Samsung, dicendo così addio ai pannelli BOE.