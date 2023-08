Nel mese di ottobre Google sfoggerà i suoi attesissimi Pixel 8 e 8 Pro e nella stessa occasione presenterà al pubblico la seconda generazione del suo Pixel Watch. Tre smartwatch sono stati già avvistati in rete tramite la comparsa della certificazione FCC, la quale rivela anche l’arrivo nuovi cinturini.

Google Pixel Watch 2 arriverà in tre versioni differenti con cinturini inediti!

Tra pochissimi mesi il Google Pixel Watch 2 farà la sua comparsa dal vivo presentandosi in tre versioni differenti, un’opzione Bluetooth e Wi-Fi e due opzioni con supporto LTE. Rapporti emersi in precedenza hanno riferito, inoltre, che il dispositivo avrà un display OLED da 1,2 pollici prodotto da Samsung Display e che la batteria potrebbe essere più grande rispetto a quella presente sul dispositivo attualmente in commercio e che supporteranno la ricarica a 18 W. Entrando nello specifico, si dice che Google introdurrà una batteria da 306 mAh, quindi leggermente più grande rispetto a quella da 294 mAh presente sul Pixel Watch.

In merito ai cinturini, la certificazione trapelata in rete rivela la realizzazione da parte dell’azienda di quattro cinturini differenti, di cui uno in silicone e tre in metallo.

Le fonti non hanno ancora fatto riferimento a quelle che potrebbero essere le nuove funzionalità presenti sullo smartwatch di seconda generazione ma, senza alcun dubbio, Google si concentrerà su nuove funzioni tramite le quali offrire agli utenti un ulteriore supporto durante il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. Maggiori informazioni potrebbero comunque trapelare nel corso delle settimane che precederanno il debutto che, come già anticipato, avverrà nel mese di ottobre.