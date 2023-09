Ecovacs Deebot X2 Omni è il nuovo robot quadrato di Ecovacs, un prodotto progettato per pulire ogni singolo angolo e spazio della vostra casa con la massima precisione. A differenza del solito form factor circolare, il prodotto è quadrato, andando così ad eliminare i punti morti ed adattandosi alla perfezione alle pareti.

Il suo essere estremamente sottolie rende più semplice la pulizia negli spazi stretti, allo stesso modo l’adozione della nuova ventola, pronta ad erogare fino a 8000Pa, riesce ad incrementare la potenza di pulizia del 60% rispetto alla generazione precedente. Il tutto viene affiancato dal sistema di pulizia rotante OZMO Turbo 2.0, che affronta le macchie più resistenti garantendo una pulizia più profonda.

Il prodotto nasce per lavare i pavimenti, con i panni pronti ad alzarsi in automatico nel momento in cui si troverà su un tappeto. Lo svuotamento è completamente automatico con la stazione automatizzata, cosicché il robot possa operare in autonomia, grazie all’apprendimento automatico dell’IA, migliorando le capacità di navigazione con l’utilizzo.

Ecovacs Deebot X2 Omni, le altre specifiche

La tecnologia AIVI 3D 2.0, affiancata dal TruMapping 3.0, facilita la navigazione all’interno degli ambienti, con una mappatura perfetta ed il superamento di ogni singolo ostacolo. E’ presente l’assistente vocale YIKO 2.0, per controllare Ecovacs Deebot X2 Omni con il solo ausilio della voce.

La batteria, un componente da 6400mAh, permette un utilizzo di circa 210 minuti, con un tempo di ricarica di circa 5,5 ore. Il contenitore della polvere, invece, è da 420ml, con il corrispettivo della polvere da 180ml. Al momento attuale non è stata fornita informazione alcuna sulla data di lancio ed il relativo prezzo di vendita.