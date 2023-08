Un’offerta di Vodafone presenta uno dei migliori rapporti qualità/prezzo in circolazione, infatti costa pochissimo e propone in cambio ben 150 giga di traffico dati al mese, con i quali riuscire comunque a godere di una buona qualità della vita quotidiana.

Il limite che si deve affrontare nel momento in cui si volesse acquistare la suddetta promo è sempre lo stesso: l’attivazione legata alla provenienza contrattuale. A conti fatti, gli utenti che possono richiedere la suddetta promo sono solamente coloro che sono in possesso di una SIM di Iliad o di un operatore telefonico virtuale, che decideranno di richiedere la portabilità del proprio numero.

Vodafone, quali sono i nuovi sconti ed i prezzi più bassi

Con Vodafone non si scherza assolutamente, proprio la Vodafone Special è la promozione che ancora oggi riesce a convincere numerosi consumatori, a suon di prezzi bassi e di tantissimi contenuti. Il suo costo fisso è di soli 7,99 euro al mese, per un canone che comunque può essere versato direttamente tramite il credito residuo, senza dover sottostare a vincoli contrattuali, e con la promessa di non assistere ad alcuna rimodulazione entro 6 mesi dall’attivazione.

Per coloro che vogliono accedervi senza problemi, ecco arrivare il bundle a disposizione: 150 giga di internet alla velocità del 4G, passando anche per tutto infinito che potrà essere liberamente utilizzato verso ogni numero di telefono sul territorio. Una promozione assurda di cui consigliamo l’attivazione al più presto.