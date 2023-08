In estate, data la persistente emergenza legata all’inflazione ed al caro costi per i beni di prima necessità, il Governo ha messo a disposizione un nuovo bonus una tantum. Il bonus è caratterizzata dal ritorno della Social Card, una carta emessa da Poste Italiane e destinata ai cittadini con redditi bassi.

Social Card, la carta con più di 300 euro per gli italiani

La Social Card disponibile presso gli uffici di Poste Italiane ha un valore univoco pari a 382 euro. A differenza di altre carte emesse da Poste – ad esempio, quella legata al Reddito di Cittadinanza – una volta esaurito l’importo presente sulla tessera non è previsto un secondo accredito. Ciò significa che gli italiani potranno spendere i 382 euro senza limite di tempo, ma senza avere accesso ad accrediti mensili.

I beneficiari di questo bonus sono tutti i cittadini che sono regolarmente iscritti all’anagrafe e che sono inseriti in nuclei familiari il cui valore ISEE non sia più alto di 15mila euro. La Social Card può inoltre essere acquisita da coloro che già hanno un assegno sociale a supporto del loro reddito, come il nuovo reddito di inclusione ed il Reddito di cittadinanza.

Coloro che sono idonei alla ricezione della Social Card devono recarsi presso un ufficio di Poste Italiane. Sarà proprio l’ufficio postale a verificare le condizioni di attivazione e a rilasciare la tessera. I tempi però sono molto stretti. La carta può essere infatti richiesta entro e non oltre il 14 settembre. In caso di mancata attivazione della carta entro tale data inoltre gli italiani perderanno il beneficio dei 382 euro.