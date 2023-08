Un’unità SSD, o unità a stato solido, è un tipo di disco rigido più recente e innovativo, che viene utilizzato come dispositivo di archiviazione nei computer.

Essendo prive di parti in movimento, le unità SSD sono in grado di accedere ai dati e di trasmetterli più rapidamente rispetto alle unità tradizionali. Oggi vogliamo parlarvi di Netac da 2 TB proposta su Amazon ad un ottimo prezzo.

Netac SSD portatile da 2 TB

Netac ZX20 non solo supporta laptop, computer desktop e dispositivi mobili, ma supporta anche l’espansione delle console di gioco, dove è possibile memorizzare i giochi. Inoltre, lo ZX20 supporta anche Win To Go. Con un’interfaccia esterna USB 3.2 Gen 2×2 Type-C e un’interfaccia interna PCIe, l’unità SSD portatile Netac ZX20 ha velocità di lettura e scrittura rispettivamente di 2000MB/s e 1700MB/s, consentendo di spostare i file più velocemente e di modificare direttamente dall’unità.

Netac ZX20 viene fornito con un cavo da USB Type-C a C e un cavo da USB Type-C ad A direttamente nella confezione. Per offrire agli utenti una custodia compatta e maneggevole, il Netac ZX20 pone l’accento sia sul design che sulla portabilità, grazie al suo alloggiamento in plastica piccolo e leggero.

Come spesso accade in questi casi, la piattaforma propone anche altri tagli di memoria, in totale 3: 512 GB, 1 TB e 2 TB. Quest’ultimo è proposto a questo link al prezzo di 155 euro con la possibilità di aggiungere un coupon del 30% sul prezzo.