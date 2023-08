Il popolare dispositivo che da qualche anno consente ai proprietari di animali domestici di localizzare i propri amici a quattro zampe si rilancia sul mercato in una versione completamente rinnovata.

Stiamo parlando del collare GPS Kippy per cani e gatti. Quest’ultimo qualche anno fa è stato riprogettato nell’ottica di diventare un vero e proprio “pet smartphone” con tanto di activity tracker e messaggi personalizzati.

Kippy collare GPS per cani e gatti disponibile su Amazon

Oltre alle ormai note funzionalità di localizzazione, perfezionate grazie all’integrazione di un mix di tecnologie a corto e lungo raggio – fra cui GPS, Glonass, LBS, offre ora il monitoraggio dell’attività motoria. Kippy EVO permette di sapere cosa sta facendo il cane o il gatto in qualsiasi momento e monitorarne i passi, la corsa, le pause, il sonno, il gioco e le calorie consumate durante la giornata.

Dispone inoltre di un’utile funzione per circoscrivere il raggio d’azione degli animali. È sufficiente impostare un recinto virtuale all’interno dell’app per essere avvisati tramite una notifica nel caso il cane o il gatto uscisse dal perimetro selezionato. Attiva la SIM inclusa con la promozione più adatta a te tra BASIC, PREMIUM, ULTIMATE e SUPREME. Scarica gratis l’APP per monitorare il localizzatore da più dispositivi con le stesse credenziali, e registra fino a 5 GPS Kippy EVO ad un unico account.

Il dispositivo è attualmente disponibile sulla piattaforma Amazon al prezzo di 49.99 euro, seguite questo link per scoprire tutti gli altri dettagli sul prodotto.