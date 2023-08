Circa un anno fa Chromecast con Google TV è sbarcato anche in Italia il colosso ha costruito questo prodotto pensando ad un prezzo accessibile e per contribuire a portare tutte le funzioni preferite di Chromecast e Google TV a più persone che mai.

Il Chromecast originale ha reso facile ed economico portare l’intrattenimento online sul televisore. Chromecast con Google TV (HD) offre ancora più funzionalità e intelligenza all’esperienza Chromecast. Scopriamo insieme a che prezzo è proposto su Amazon.

Chromecast con Google TV

Il Chromecast originale era un piccolo dongle per il televisore, progettato per non essere d’intralcio. Ha introdotto l’esperienza fondamentale del casting utilizzando le app che le persone conoscevano bene sui loro smartphone: basta aprire un’app supportata, premere l’icona Cast e sedersi e divertirsi.

Per iniziare ad utilizzarlo basta collegare il dispositivo e Chromecast o la TV alla stessa rete wireless. Successivamente aprire l’applicazione Google TV sul telefono o sul tablet e toccare il pulsante nell’angolo in basso. Fatto questo basterà selezionare il video o il programma TV che volete guardare e toccare “guarda” sulla TV.

Premi il pulsante dell’Assistente Google che trovi sul telecomando e chiedi di cercare specifici contenuti oppure film o serie TV in base al tuo stato d’animo, uno specifico genere, attore o altro ancora. Nella schermata Home troverai tutti i film e i programmi TV a cui hai accesso grazie ai diversi servizi, riuniti in un unico posto. Su Amazon è disponibile in 4K azzurro al prezzo di 69.99 euro. Seguite questo link per maggiori dettagli.