La tecnologia sta trasformando il mondo, la società, il modo in cui viviamo, comunichiamo e anche il modo stesso in cui nuove tecnologie, prodotti e dispositivi vengono scoperti e/o realizzati. Gli esperti del settore considerata la mole di cambiamenti rivoluzionari che ci sono già stati fino ad ora – soprattutto con l’invenzione del personal computer e dello smartphone – si aspettano una sorta di evento spartiacque che segnerà una nuova era per l’umanità.

“Crediamo che l’evoluzione della tecnologia e tutto ciò che la riguarda porterà ad un nuovo evento storico che aprirà una nuova era per l’umanità, cosa che sta già facendo in un certo senso ormai da anni”, spiega un team di scienziati sudcoreani. È stata una dichiarazione audace se pensiamo che i progressi in quest’ambito sono talmente tanti e talmente rapidi che è difficile trovare qualcosa ancora in grado di stupirci. Ci sembra quasi scontato e dovuto che questi cambiamenti si verifichino prima o poi.

Tecnologia e le sue evoluzioni, gli esperti ritengono e sperano ci possa essere qualcosa di ancor più rivoluzionario con il passare dei prossimi anni

La scoperta che ha particolarmente entusiasmato molti ricercatori, ad esempio, è stata il cosiddetto LK-99, un nuovo tipo di superconduttore che si diceva avrebbe cambiato il mondo. A differenza di altri superconduttori, potrebbe funzionare a temperatura e pressione ambiente. In breve, era il “Santo Graal” della superconduttività. Avrebbe aperto la strada a futuristici treni maglev (che galleggiano su magneti), a supercomputer migliori, a reti elettriche molto più efficienti e altro ancora.