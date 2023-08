Nella vita, quando una cosa diventa vecchia, obsoleta e sostituibile con qualcosa di migliore, quasi sempre la gettiamo via. In casi particolari (non come in uno degli episodi di Sepolti in Casa), conservare alcuni oggetti può essere una scelta saggia, perché il tempo dona loro valore. Parliamo di collezionismo e di cose che possono diventare piccoli tesori con il passare degli anni, come ad esempio vasi antichi, monete e banconote rare, francobolli e persino SIM con numeri specifici e vecchi cellulari.31

Ebbene, i cellulari, magari totalmente funzionanti, che abbiamo buttato nella spazzatura, oggi avrebbero potuto farci guadagnare un bel gruzzolo. Se invece avete conservato i vostri vecchi modelli in scantinati, box, cassetti o da qualsiasi parte, allora questo articolo fa proprio al caso vostro.

Cellulari Vintage e rari che vi faranno arricchire

La nostra sarà una piccola selezione dei cellulari vintage più quotati nel mercato del collezionismo, ma vi daremo anche qualche altro consiglio per capire se possedete altro che possa aver raggiunto un valore maggioritario rispetta a quando fu acquistato.

Non saranno tutti pezzi da museo, ma nella lista troverete probabilmente alcuni modelli a cui non avete di certo pensato. Ad esempio, un iPhone 2G del 2007, al giusto compratore, può essere venduto a circa 1000 euro. Altri, invece, che sono davvero dei mattoni, grossi e difficilmente trasportabili, ma durante la loro epoca rivoluzionari sono il Motorola DynaTAC (quello grosso e bianco che magari abbiamo visto in qualche vecchia serie) vale quanto l’iPhone 2G. Altro pezzo da novanta è il Nokia Mobira Senator che può addirittura superare la medesima cifra. Salendo ancora di prezzo, a circa 2000 euro, troviamo invece l’Ericsson T10.

A cifre inferiori, ma comunque appetibili, abbiamo i Nokia E90 e 9000 Communicator e il e il Motorola StarTAC, il cui valore si aggira intorno ai 500 euro. Poi, sempre Nokia, c’è anche il 3310 che al momento potrebbe essere venduto a 130 euro (una bella differenza rispetto al prezzo di base di allora).

Se per caso trovaste altri cellulari che non sono presenti tra questi ma vorreste sapere se oggi potrebbero farvi portare a casa qualche soldo in più, vi consigliamo di visitare siti online appositi e soprattutto di cercare gruppi Facebook di appassionati. Di questi ultimi ne troverete tantissimi, ma lì sarà anche più facile chiedere direttamente le informazioni che cercate. Inoltre, fate conto che nel mondo del collezionismo il valore di mercato varia anche a seconda del momento, quindi prestate attenzione anche a questo dettaglio.