Una delle tasse più discusse negli anni, ed a oggi effettivamente odiatissima dal pubblico italiano, è sicuramente il bollo auto, l’imposta di possesso di un mezzo su strada, definita anche tassa di circolazione, che ogni anno i proprietari si ritrovano costretti a versare alla propria regione di appartenenza.

Il bollo auto, nel caso in cui non lo conosciate a fondo, venne introdotto negli anni ’50 del secolo scorso, per far fronte alla crescente diffusione sul territorio delle automobili. L’idea del Governo dell’epoca fu quella di istituire una tassa che potesse generare un gettito da utilizzare per l’espansione della rete stradale, con importanti miglioramenti della stessa. Oggi è da versare una volta all’anno, con valore direttamente proporzionale alla potenza del mezzo di cui si è effettivamente in posseso.

Non dimenticatevi del nostro canale Telegram ufficiale, potrete avere oggi le offerte Amazon ed anche tanti codici sconto gratis, solo iscrivendovi qui.

Bollo auto, chi lo può avere gratis

In rete ultimamente si sta leggendo molto della possibilità di godere dell’esenzione dal pagamento della tassa, ma di cosa si tratta? e cosa è davvero reale?. Di base nessuno può richiede ed ottenere legalmente l’esenzione, tranne che in uno specifico caso: l’acquisto di un mezzo elettrico.

Per ridurre al massimo l’emissione di CO2 nell’atmosfera, il Governo ha deciso di attivare gli eco-incentivi, tra cui appunto l’esenzione dal pagamento del bollo auto, solo per coloro che acquisteranno un’auto elettrica. Il periodo di esenzione varia in relazione alla Regione, di base vi possiamo dire essere compreso tra 3-5 anni, con un valore che tende all’infinito solo in Lombardia ed anche in Piemonte.