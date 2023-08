Trova le 6 DIFFERENZE in 25 secondi in questa illusione OTTICA

Per avere un po’ di sollievo dal ritorno al lavoro, ci sono tantissimi passatempi, magari da sfruttare nei tempi morti o in pausa pranzo. Le illusioni ottiche fanno parte di questa cerchia e possono diventare vere e proprie challenge con gli amici. La nuova illusione ottica che è arrivata oggi risulterebbe una bella gatta da pelare.

Ovviamente bisogna ricordare innanzitutto cos’è un’illusione ottica o visiva. Si tratta di un tipo di illusione causata dal sistema visivo nella percezione di quello che si vede nell’immagine. Molte di queste sono caratterizzate da percezioni diverse rispetto alla realtà, per cui si potrebbe non riuscire a percepire in maniera chiara la scena o quello che i nostri occhi rilevano.

Questa in realtà sembrerebbe molto più adatta ai bambini, sia per il disegno che per il grado di difficoltà che si viene a presentare al pubblico. Bisognerebbe infatti trovare tutte le differenze che esistono tra un’immagine e l’altra, il tutto in un tempo limite di 25 secondi.

La nuova illusione ottica che nasconde delle differenze, avete 25 secondi per trovarle tutte

Le due immagini che compongono l’illusione ottica di oggi sembrano all’apparenza uguali ma non lo sono. Effettivamente ci sono delle differenze che gli utenti più attenti dovranno scovare, tutte molto difficili da trovare.

Questa volta il tutto diventa più avvincente visto che il tempo limite da impostare e di soli 25 secondi. Ovviamente potrete fare una gara con chi vorrete: chi riuscirà a trovarne di più vincerà la sfida.

L’immagine è quella in copertina e potete osservarla proprio in alto per capire cosa c’è di diverso.