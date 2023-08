I truffatori lavorano al fine di escogitare sempre nuove tecniche per ingannare utenti inconsapevoli, una strategia piuttosto comune riguarda la cosiddetta Sim Swap,

L’incessante sviluppo tecnologico, come molti pensano, non è esclusivamente un evento positivo, in quanto le numerose opportunità che la tecnologia garantisce, possono essere applicate dai malintenzionati per rendere le loro truffe più elaborate e davvero difficili da riconoscere.

Come detto, abbastanza diffusa in questo periodo è la truffa relativa alle sim, ovvero le schede che vanno inserite all’interno dei telefoni cellulari.

Ma vediamo meglio di cosa si tratta.

Sim Swap, come prevenire e difendersi da questi comportamenti

Per SIM Swap, ovvero scambio di SIM, si intende un vero e proprio furto d’identità, reso possibile dal momento in cui il truffatore del momento riesce ad impadronirsi della vostra scheda. Per esempio ingannando il vostro operatore telefonico affermando di aver perduto la SIM per fare in modo che il numero in questione venga trasferito su una SIM nuova. Questa, è una delle tecniche di Swapping che i truffatori possono mettere in atto per impadronirsi della vostra scheda e dei dati in essa contenuti.

Ma come prevenire questo tipo di attacchi e come potersi difendere a riguardo?

Beh bisogna stare molto attenti nel cercere di individuare alcuni segnali, come?

Non poter chiamare o inviare messaggi di testo;

Ricevuta di notifiche sospette e sconosciute;

e sconosciute; Impossibilità ad accedere ai propri account;

ad accedere ai propri account; Presenza di transazioni non autorizzate e sconosciute.

Nel caso in cui scopri di essere vittima di un tentativo di SIM Swap, niente paura: