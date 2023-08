Honor 90, lo smartphone di punta della serie di fascia media del produttore cinese, verrà arricchito con una nuova versione limitata, si tratta della Peacock Blue Limited Edition.

IFA 2023 inizierà a breve, già nel corso del prossimo weekend noi di TecnoAndroid saremo in loco per soddisfare tutta la nostra e la vostra curiosità, portandovi le varie novità che le stesse realtà lanceranno a brevissimo. Nell’attesa di conoscerle nel dettaglio, già oggi vi possiamo mettere tra le mani una gustosissima anteprima.

Honor 90, lo smartphone e la nuova versione in arrivo

In occasione della fiera di Berlino, Honor lancerà la Peacock Blue Limited Edition del suo Honor 90, uno smartphone di cui vi abbiamo ampiamente parlato in quest’articolo, pensato per il pubblico esigente che ha sempre un occhio all’estetica, ma non vuole comunque rinunciare alle prestazioni.

Ciò che cambia non sarà solamente il colore, ma la volontà comunque di riuscire ad incarnare la visione e la spiritualità del pavone. Questa edizione limitata può quasi essere considerata alla stessa stregua di un’opera d’arte, perfetta per unire bellezza e funzionalità allo stesso tempo.

Honor 90 è attualmente in vendita al prezzo di listino di 549 euro, con display AMOLED da 6,7 pollici di diagonale (refresh rate a 120Hz), una batteria da ben 500 mah (con ricarica rapida a 66W), ed una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 200 megapixel (ultra-grandangolare da 12 megapixel e di profondità da 2 megapixel).

Continuate a seguirci per conoscere da vicino tutte le novità di IFA 2023, in modo da essere sempre aggiornati su ciò che ci aspetta nei prossimi mesi, e non solo.