Il caffè in Italia è un vero e proprio momento di pausa, che va gustato e goduto con un caffè di alta qualità, non siamo soliti accontentarci.

Per chi stesse cercando un’ottima macchina per caffè in capsule, vogliamo consigliarvi la De Longhi Nespresso Vertuo Pop, a soli 60 euro sulla piattaforma Amazon. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

De Longhi Nespresso Vertuo Pop in offerta su Amazon

Macchina per Caffè con sistema Nespresso Vertuo Line con una gamma completa di capsule di caffè, da un Espresso fruttato e delicato a una grande Mug. Insieme alla macchina del caffè riceverete anche un buono di 20 euro spendibile sull’acquisto di prodotti Nespresso sul sito ufficiale.

Nespresso Vertuo Pop utilizza un nuovo sistema di erogazione basato sulla tecnologia Centrifusion: con la lettura del codice a barre sulla capsula la macchina imposta automaticamente i parametri di estrazione per ogni miscela (come temperatura, quantità in tazza e velocità di rotazione della capsula) ed eroga il tuo caffè con infusione e forza centrifuga.

Possibilità di erogare, con un solo tasto, 4 formati in tazza differenti, ciascuno con una ricca e morbida crema: Espresso (40ml), Double Espresso (80ml), Gran Lungo (150ml), Mug (230ml). Il serbatoio d’acqua è removibile e contiene 560 ml di acqua. Le macchine Nespresso Vertuo offrono una gamma completa di cialde di caffè, dall’espresso fruttato più delicato a una grande mug condivisibile arricchiti da una crema vellutata, il tutto semplicemente premendo un pulsante. Sulla piattaforma è disponibile a soli 67.89 euro invece di 99 euro.