In seguito al lancio del sistema operativo di Windows 11, negli ultimi giorni, alcuni esperti di informatica, al fine di provare la nuova versione di Windows sono riusciti ad accedere ad un particolare tool, noto come Staging Tool, in grado di sbloccare alcune funzionalità extra che l’azienda Microsoft cercava di tenere nascoste.

Tale tool, in genere, viene utilizzato dai dipendenti dell’azienda al fine di sperimentare ed abilitare alcune funzionalità inedite di Windows 11 che non sono state ancora rilasciate ufficialmente agli utenti.

Windows e Staging Tool, già disponibile per l’installazione

Staging tool una volta applicato, mostra una lista di tutte le nuove funzioni a cui è possibile accedere con Windows 11. Insomma un vero e proprio vaso di Pandora che ci consente di sfruttare al massimo le effettive potenzialità e possibilità di utilizzo del nostro sistema operativo.

Tuttavia, seppur in rete è già presente una versione dell’app Staging Tool, scaricabile sui vostri personal computer, si sconsiglia comunque l’installazione.

In quanto si tratta di un tool che davvero pochi esperti sanno utilizzare e, se non si è completamente consapevoli di ciò che si sta facendo è meglio evitare di farlo, così da non rischiare di compromettere il funzionamento dell’intero dispositivo.

Non è la prima volta che appassionati di informatica, curiosi del settore e così via, scoprano funzionalità nascoste di un nuovo sistema operativo, di un’applicazione, un software e così via.

Il mondo di Internet è ricco di strumenti e “codici” da applicare al fine di accedere a servizi e funzioni segrete. Tuttavia prestare comunque sempre molta attenzione a ciò che scaricate dal web, in quanto il rischio di installare un malware, un virus o qualsiasi altra cosa che comprometta le prestazioni e la tutela dei nostri dati, è piuttosto alto e la prudenza non è mai troppa.