Se WhatsApp nel corso di queste settimane sta mettendo in campo una grande quantità di novità per i suoi utenti, certamente non può mancare la risposta di Telegram. La sfida tra le principali piattaforme di messaggistica prosegue anche in questa parte finale della stagione estiva, con Telegram che si è prefigurata un obiettivo molto ambizioso con un sorpasso proprio a danno di WhatsApp.

Telegram, contro WhatsApp ci sono queste due novità

Le novità per un ipotetico sorpasso di Telegram a WhatsApp arrivano una dietro l’altra. Gli upgrade proposti dalla chat blu mirano a rendere la piattaforma sempre più dinamica e social.

La svolta social di Telegram si materializza con l’arrivo di uno strumento che il pubblico ha già più volte apprezzato attraverso Instagram o anche Facebook: le Stories. Tutti coloro che hanno un profilo attivo su Telegram avranno la possibilità di postare scatti quotidiani, ma anche video la cui durata dovrà essere di pochi secondi.

La seconda novità è si lega in maniera precisa alla prima. Proprio attraverso le Stories, infatti, gli utenti della chat potranno commentare i post di amici e contatti, anche per far partire delle vere e proprie conversazioni. Le Stories saranno disponibili sia per i profili singoli che per i canali.

L’upgrade di Telegram sarà protagonista sia su iPhone che su Android. Ovviamente il modello di riferimento della chat blu è quello di WhatsApp, la cui ispirazione è legata alle piattaforma di casa Meta come Facebook ed Instagram in primis, che per primi hanno sdoganato le storie social.