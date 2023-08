Iliad regala una servizio GRATIS con 180 giga in 5G

Ogni mese potrebbe essere quello giusto per beccarsi una nuova offerta da parte di uno dei gestori mobili più famosi. Ormai ce ne sono talmente tanti in grado di fornire minuti, SMS e giga in quantità che sorge sempre l’imbarazzo della scelta e tra i migliori si posiziona di diritto Iliad.

Il noto provider infatti è stato in grado negli anni di posizionarsi sui gradini più alti del podio, sia per le prestazioni che per la cornice di pubblico al seguito. Iliad ad oggi rappresenta la principale potenza in Italia per via delle sue promo, le quali fanno capo alla linea Giga o alla linea Flash. La prima è quella che viene lanciata dal gestore e che non ha alcuna scadenza, mentre la seconda riguarda delle promo che possono essere sottoscritte a tempo. Un classico esempio è l’ultima offerta promossa da Iliad, ovvero la Flash 180. Al suo interno c’è davvero tutto e per un prezzo molto basso.

Iliad: le nuove offerte hanno tutto ma la Flash 180 è regina incontrastata

Dopo aver visto diverse offerte altisonanti, Iliad ha scelto di intervenire con una vecchia promo che sarà disponibile fino alla prima settimana di settembre. Gli utenti per un prezzo molto basso potranno infatti sottoscrivere la nuova Flash 180, promo con tutto incluso.

Innanzitutto ecco minuti ed SMS verso tutti senza limiti, ma il punto forte sta nella connessione web. Iliad permette a tutti di avere ben 180 giga e il servizio 5G praticamente gratis. Oltre ai 9,99 euro al mese della promo non ci saranno costi aggiuntivi da pagare.