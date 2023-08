Si torna a parlare in rete di uno dei prossimi smartphone del colosso sudcoreano Samsung. Stiamo parlando del prossimo Samsung Galaxy S23 FE. I rumors appena emersi in rete ci hanno rivelato ancora una volta un’informazione riguardante la presunta data del debutto. Secondo quanto è emerso, il nuovo device dovrebbe essere annunciato ufficialmente sul mercato a breve, ovvero a settembre 2023.

Samsung Galaxy S23 FE, il nuovo smartphone sarà annunciato a settembre

A quanto pare il prossimo mese sarà ricco di novità succulente in ambito tech. Sappiamo infatti che il colosso americano Apple presenterà ufficialmente i nuovi iPhone 15. Anche il colosso sudcoreano Samsung sta però preparando l’arrivo ufficiale di un nuovo dispositivo.

Come già accennato in apertura, infatti, i nuovi rumors emersi in rete suggeriscono settembre come il mese per il debutto ufficiale del nuovo Samsung Galaxy S23 FE. Questo andrebbe così a confermare ulteriormente quanto era già emerso mesi fa su questo dispositivo. Ricordiamo che fino ad ora sono emerse informazioni riguardanti anche le presunte specifiche tecniche di questo dispositivo, come ad esempio il processore prescelto. Ve le riassumiamo qui di seguito.