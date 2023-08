Il bollo auto sta cambiando, non tanto per la decisione del Governo di esentare dal pagamento tutti i consumatori in Italia, bensì dalla possibilità di approfittare di un escamotage per riuscire a non pagare più l’annosa tassa che dal 1956 è presente sul territorio.

Nel caso in cui non lo conosciate a fondo, ricordiamo che il bollo auto venne introdotto a seguito della crescente diffusione delle vetture in Italia, nell’idea di utilizzare il gettito fiscale per migliorare le infrastrutture. L’imposta è da versare solo nel caso in cu si fosse in possesso di un mezzo che viene quotidianamente “messo” su strada, e l’esborso da versare varia in relazione alla potenza dello stesso. Si tratta a tutti gli effetti di una tassa regionale, pertanto il gettito entra ufficialmente nelle “tasche” della Regione di appartenenza, per poi arrivare allo Stato.

Correte subito ad iscrivervi gratis al canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid, così potrete avere le offerte ed anche i codici sconto in esclusiva.

Bollo auto, una notizia assurda vi attende

Come ben saprete, nel corso dell’ultimo periodo il mercato delle automobili sta spingendo davvero molto nel tentativo di indirizzare gli acquisti verso il mondo dell’elettrico, sopratutto per cercare di ridurre al massimo le emissioni di CO2. Gli Stati stanno cercando di fare la propria parte in merito, mettendo sul piatto incentivi per favorirne l’acquisto, ed anche importanti esenzioni dal pagamento della tassa, come nel caso del bollo auto.

Tutti gli utenti che acquisteranno un’elettrica potranno avere la totale esenzione dal pagamento dell’imposta per i primi 3-5 anni, con estensione all’infinito per coloro che invece l’acquisteranno in Lombardia e Piemonte.