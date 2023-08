L’intelligenza artificiale continua a far parlare di sé e viene sempre più utilizzata in diversi ambiti, dalla vita quotidiana alla parte più tecnologica.

Questa tecnologia infatti permette alle macchine di emulare i più tipici comportamenti umani come il ragionamento e l’apprendimento e in alcuni casi diventa un’alternativa più che valida all’essere umano poiché in grado di essere più efficiente e di commettere meno errori.

Nonostante tutte le polemiche nate intorno all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, sempre più aziende stanno sfruttando quest’ultima per ottimizzare il loro operato o creare delle tecnologie che possano essere utili per tutti gli utenti.

Notizia di questi giorni è proprio la creazione di un robot in grado di pilotare da solo un aereo a reazione ma questa è solo una delle incredibili applicazione che l’IA può avere nel nostro mondo.

Meta lancia una nuova traduttrice in grado di tradurre 100 lingue diverse

Meta, l’azienda di Mark Zuckerberg che controlla i servizi come Facebook, Instagram, Messanger e WhatsApp, non è assolutamente esente dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale per migliorare le proprie applicazioni.

Proprio di questi tempi gli ingegneri dell’azienda stanno lavorando a una super novità che potrebbe dare non poco filo da torcere al rivale Google Translate.

Meta sta elaborando la creazione di Seamless M4T: “un modello multilinguistico capace di operare in multitasking che può tradurre e trascrivere senza soluzione di continuità tra parlato e testo”.

Questo nuovo traduttore è in grado di tradurre 100 lingue diverse e può portare a termine più richieste contemporaneamente, cosa che tutti i traduttori in circolazione in questo momento non possono ancora fare.