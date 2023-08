La prima giornata di Serie A è ormai storia passata, ma ancora oggi tanti utenti sono alla ricerca della perfetta occasione per sottoscrivere un abbonamento DAZN, e riuscire così a risparmiare sulle singole partite che andranno a vedere tramite il proprio televisore.

I vari abbonamenti che DAZN ha deciso di mettere a disposizione dell’utente finale non cambiano rispetto al passato, possiamo approfittare appunto di Standard e Plus, con i quali vedere gli stessi contenuti, ma con il secondo più ampio in termini di accessibilità. Allo stesso modo l’utente può decidere di attivare un abbonamento mensile, con possibilità di cancellarlo entro 30 giorni, pagando una cifra leggermente superiore: 40,99 e 55,99 euro. L’unico modo per risparmiare è vincolarsi a DAZN per almeno 12 mesi, infatti tutti i prezzi che vi racconteremo sono limitati dal suddetto vincolo.

DAZN, un mare di sconti con le offerte di oggi

Dopo aver compreso il vincolo legato all’abbonamento, le strade da intraprendere possono essere due: da un lato troviamo il pagamento mensile, con prezzi di 30,99 e 45,99 euro (ricordatevi che è sempre in vigore il vincolo di 12 mesi), oppure il pagamento annuale.

Quest’ultima opzione è a conti fatti la più richiesta e desiderata da parte degli utenti, con il versamento di tutte le 12 mensilità in una volta sola, in tal caso parliamo del pagamento di 449 euro per il Plus e di 299 euro per lo Standard. Tutti canoni che possono essere assolviti con carta di credito o Paypal.