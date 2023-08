Questa estate CoopVoce ha combattuto con la concorrenza a suon di offerte vantaggiose e prezzi convenienti. L’operatore telefonico, associato alla famosa catena, ha destato molto successo con la sua promo EVO 200, che scade questo mese.

Tuttavia, buone notizie! C’è una nuova offerta che troverete altrettanto allettante e sarà disponibile dal 7 settembre fino ad inizio ottobre.

I vantaggi di EVO 180 di CoopVoce

Chiunque, sia vecchi che nuovi clienti, a settembre potrà attivare la nuova promozione Evo 180 a soli 7,90 euro mensili.

L’offerta di CoopVoce Evo comprende chiamate con minuti illimitati verso tutti i numeri, sia fissi che mobili, ben 1000 SMS e 180 GB di navigazione 4G grazie alla collaborazione con TIM. Il costo, invece di 9,90 sarà appunto di 7,90 euro al mese.

Per chi è nuovo cliente potrà scegliere se avere una SIM fisica o un’e-SIM se il proprio smartphone lo consente. Inoltre, se l’attivazione avviene online essa verrà spedita fino a casa proprio e sarà richiesto un pagamento iniziale di 11 euro. In tal caso, bisogna anche pagare il primo mese della promo in anticipo. Questo vuol dire che la spesa iniziale in totale sarà di 18,90 euro, ma l’attivazione e la spedizione della nuova scheda sono totalmente inclusi.

Se il cliente dovesse terminare i dati di traffico dell’offerta o i messaggi (cosa alquanto improbabile data la quantità), si passerà automaticamente alle condizioni di un piano tariffario base. Ricordiamo anche che i giga non sono cumulabili.

La promozione Evo 180, come tutte le altre, si rinnova ogni mese in maniera automatica finché essa non verrà disdetta. In caso di credito non sufficiente, l’offerta verrà bloccata per un mese circa, ma per riattivarla basterà effettuare una ricarica.