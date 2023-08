Il noto operatore telefonico Iliad ha stupito tutti con la sua ultima offerta mobile Iliad Flash 180. Come accade solitamente, questa offerta è stata proposta inizialmente a tutti i nuovi clienti dell’operatore che richiedono la portabilità del proprio numero. Ora, però, l’operatore sta dando l’opportunità anche ai suoi già clienti di effettuare il cambio offerta, il tutto senza costi.

Iliad Flash 180, favolosa offerta ora attivabile anche dai già clienti senza costi

Nel corso delle ultime ore il noto operatore telefonico Iliad sta invitando i suoi già clienti ad attivare la super offerta Iliad Flash 180. Come già accennato in apertura, questa offerta era inizialmente rivolta soltanto ai nuovi clienti con richiesta di portabilità del proprio numero. Ora, però, anche chi è già cliente dell’operatore potranno effettuare il cambio offerta.

In particolare, potranno passare alla nuova offerta tutti i già clienti dell’operatore che hanno al momento attiva un’offerta dal costo inferiore ai 9,99 euro al mese. Come già detto, poi, il passaggio alla nuova offerta è gratuito. L’operatore sta avvisando i suoi già clienti tramite un apposito SMS. Eccolo qui di seguito.

“CIAO DA ILIAD: Vuoi più giga per la tua offerta? Rispondi SI a questo messaggio e passa a FLASH 180 entro il 14/09/2023. Il cambio offerta è gratuito e sarà attivo dal prossimo rinnovo.

FLASH 180 include minuti e SMS illimitati in Italia e in Europa, 180GB in Italia + 10GB in Europa, 5G incluso a 9,99 euro al Mese PER SEMPRE. Minuti e SMS a condizioni di uso lecito e corretto, esclusi i servizi premium. 5G disponibile su dispositivi compatibili con la rete iliad e nelle aree coperte da rete 5G iliad ( https://5g.iliad.it/ )”.