Ancora una volta il colosso di Mountain View riscontra delle difficoltà nel mantenere segreti i suoi dispositivi fino al loro debutto ufficiale. Questa volta tocca al Google Pixel Watch 2 “mostrarsi” con largo anticipo tramite la comparsa della certificazione per Google Play Console.

Google Pixel Watch 2: cosa sappiamo sullo smartwatch di seconda generazione!

A fornire la scheda tecnica del Google Pixel Watch 2 è la stessa azienda proprietaria, che rivela la presenza di un chip Qualcomm Snapdragon W5, grazie al quale il dispositivo otterrà dei miglioramenti non indifferenti in termini di prestazioni e autonomia. La certificazione apparsa in rete per errore ha fatto riferimento anche alla presenza di un display con risoluzione 384 x 384. Alcune voci suggeriscono che il pannello sarà prodotto da Samsung e ciò implicherebbe l’abbandono di BOE da parte di Google ma a riguardo non sono ancora emerse particolari conferme.

Google non ha fornito ulteriori dettagli sul suo prossimo Pixel Watch 2 ma, tenendo conto delle previsioni, avremo probabilmente modo di assistere al lancio di un dispositivo quasi del tutto identico al suo predecessore ma con un miglioramento delle prestazioni complessive da non sottovalutare.

L’azienda procederà con la presentazione ufficiale dello smartwatch nel mese di ottobre e nella stessa occasione mostrerà al suo pubblico la nuova serie di smartphone Google Pixel 8. Le notizie trapelate fino a questo momento hanno già svelato tutti i particolari del top di gamma in arrivo, riferendo per ultima la possibilità che entrambi gli smartphone accolgano una eSIM.

Gran parte dei dettagli diffusi in rete non provengono direttamente da Google, dunque, è sempre opportuno prendere con le pinze le informazioni e attendere l’arrivo di comunicazioni ufficiali prima di ritenere certa la presenza di determinate caratteristiche.