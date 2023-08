Un video promozionale condiviso in rete da un account X creato di recente mostra il Google Pixel 8 Pro. Il top di gamma del colosso, pur non essendo destinato al debutto prima del mese di ottobre, si mostra rivelando la presenza di una nuova funzionalità.

Google sembrerebbe aver introdotto una funzionalità nota come Audio Magic Eraser sul top di gamma in arrivo. Inoltre, l’azienda potrebbe aver deciso di rilasciare lo smartphone anche in una nuova colorazione in azzurro chiaro.

Google Pixel 8 Pro: un breve video rivela la presenza di una nuova funzione!

Seems like the new Pixel 8 series will introduce Audio Magic Eraser feature to reduce video background noise.#Pixel8 #Pixel8Pro #GooglePixel pic.twitter.com/Tb23MoDuUI — EZ (@EZ8622647227573) August 11, 2023

La clip condivisa in rete dall‘account EZ mostra il Google Pixel 8 Pro in azzurro chiaro e rivela la presenza della nuova funzione Audio Magic Eraser.

La funzione, che sarà introdotta su Google Foto, permetterà agli utenti di modificare i video personalizzandone il suono, riducendo i rumori e le voci indesiderate tramite appositi cursori. Il video rivela, inoltre, che la funzione sarà prerogativa esclusiva del Google Pixel 8 Pro. Quindi, vi sono alte probabilità che il modello base non accolga la novità.

L’ufficialità del video condiviso su X è ancora dubbia ma il design del dispositivo sembra rispecchiare quanto fino ad ora trapelato in rete. Stando alle fonti, infatti, avremo un Pixel 8 Pro con display OLED da 6,7 pollici con tecnologia LTPO e refresh rate a 120 Hz. Il comparto fotografico posteriore continuerà ad essere posizionato all’interno di una parte sopraelevata della scocca posteriore, la quale conterrà al suo interno ben tre sensori, di cui il principale da 50 MP e l’ultra grandangolare da 64 MP; entrambi accompagnati da un teleobiettivo da 48 MP.