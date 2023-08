C’è una nuova sorpresa per chi è utente Fastweb e per chi ha testato i suoi ottimi servizi! No, non parliamo di offerte telefoniche imperdibili, ma di nuove promozioni su luce e gas.

Ebbene, uno degli operatori telefonici più conosciuti del Paese, entra in un nuovo mercato. Se si controlla il registro EVE, dove sono elencati coloro che possono occuparsi della vendita di servizi inerenti all’energia, compare ora anche Fastweb.

Quando proporrà, Fastweb, le prime offerte?

La scelta di toccare il campo energetico non è del tutto inaspettata, ma forse molto intelligente che sicuramente andrebbe ad ampliare fortemente il suo bacino di utenza. L’anno scorso, aveva già dimostrato l’intenzione di “invadere” il mercato energetico avviando una partnership con Eni Plenitude, creando pacchetti comprendenti luce, gas ed internet a prezzi molto allettanti. Adesso, invece, pare aver deciso di mettersi in proprio.

Non sono ancora state effettuate dichiarazioni ufficiali in merito, ma la sua presenza nell’elenco EVE fa credere agli analisti che la sua discesa in questo settore non sia tanto lontana.

La promo di telefonia mobile che non puoi farti scappare

Sebbene, dobbiamo ancora attendere le offerte energetiche di Fastweb, non possiamo non citare le promozioni di telefonia mobile che stanno scaldando ancor di più la stagione.

In particolare, tra le più “vendute” c’è Fastweb Mobile Full che include: chiamate illimitate sia verso i numeri fissi che mobili del Paese, 100 SMS, 200 GB di navigazione con velocità 5G e spedizione di SIM gratuita (per chi attiva la promo online). Tutto questo a soli 8,95 euro al mese.