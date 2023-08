Il costante sviluppo tecnologico e la continua digitalizzazione dei servizi finanziari, seppur considerati fortemente positivi, non ci proteggono completamente dal diventare vittime inconsapevoli di eventuali truffe online.

In ambito bancario, per esempio, sono davvero numerosissimi i tentativi di truffa a discapito di alcuni utenti, in particolare clienti bancari o postali.

Tra le attività illecite più frequenti, vi sono sicuramente le email phishing. Si tratta di email che sembrano a tutti gli effetti messaggi reali, e che risultano inviate dal proprio istituto bancario o postale, al fine di indurci a cliccare su malware travestiti da semplici link, in grado di intrufolarsi e copiare i nostri dati sensibili.

Insomma il pericolo di essere vittime di truffe bancarie diventa sempre più reali e frequente, a tal proposito, al fine di difendere se stessi e i propri conti personali sarebbe consigliabile seguire alcuni semplici consigli.

Difendersi dalle truffe bancarie, alcune regole guida da seguire

Quando svolgiamo le nostre attività online è sempre consigliato prestare particolare attenzione. A tal proposito sarebbe opportuno seguire delle determinate regole – guida durante la navigazione in web. Al fine di prevenire illeciti di questo tipo o altri tentativi di truffa.

Innanzitutto evitate di fornire informazioni sensibili o dati troppo personali su Internet. In quanto, nessun istituto bancario reale ed autorevole vi chiederà informazioni troppo personali via mail o telefonicamente. Dunque, diffidate da qualsiasi piattaforma o persona, indipendentemente da chi dica di essere, in cerca di password, codici personali, numeri di conto, e così via.

Insomma, il web è un mondo di grandi opportunità, sia per noi sia per eventuali truffatori.

Ovviamente ogni banca, istituto postale e così via, cerca di garantire ai propri clienti un determinato livello di sicurezza, tutela e nel caso risarcimento danni.

Tuttavia questo non è sempre possibile quando le attività dei truffatori vengono svolte al di fuori di questi istituti.

In ogni caso, di fronte a situazioni sospette o tentativi di truffa, la tempestività diventa davvero fondamentale. Procedete con la segnalazione immediata alle autorità competenti, alle banche o alla Polizia. In questo modo, in caso di riconoscimento del tentativo di truffa e dell’identità del malfattore, sarà anche più semplice per voi ottenere un risarcimento.