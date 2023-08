Gli italiano hanno ormai eletto ufficiosamente la Postepay come la carta di credito ricaricabile di riferimento. Sono sempre di più, specie in questo periodo di vacanze, le persone che utilizzano lo strumento di Poste Italiane per effettuare gli acquisti sia nei punti vendita sul territorio sia nei diversi marketplace online. Al netto delle garanzie di sicurezza proposte da Poste, gli utenti di Postepay devono però sempre stare allerta a truffe e furti online.

Postepay, il rischio reale di perdere i risparmi con queste truffe

Gli hacker sono sempre in agguato e cercano di attirare costantemente l’attenzione degli utenti per mezzo di messaggi truffa e catene con lo scopo di mettere le mani sulle credenziali home banking dei titolari di Postepay. Sempre con più frequenza, infatti, questi ultimi vengono raggiunti da mail o SMS dal contenuto estremamente allettante: la promessa di bonifici, il cui valore è spesso prossimo ai 1000 euro, sulla propria carta.

Questi messaggi, fatti circolare ad hoc dagli hacker, hanno un unico obiettivo: attirare l’attenzione degli utenti e spingere costoro a cliccare su degli apposito link in allegato. I lettori che cadono nella trappola dei cybercriminali si trovano collegati su un sito fake, la cui interfaccia però ricorda molto da vicino il sito ufficiale di di Poste Italiane. Inserendo le loro credenziali home banking su questo sito gli utenti si espongono ad un rischio enorme.

La strategia del sito fasullo è infatti propedeutica agli hacker per entrare in possesso dei dati d’accesso di titolari Postepay. Per costoro, una volta condivise le credenziali home banking, il rischio di perdere tutti i risparmi è più che concreto.