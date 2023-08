Siete stufi dei 2 o 3 cavi collegati vicino al comodino che vi permettono di caricare tutti i vostri dispositivi durante la notte? La piattaforma Amazon ha trovato una soluzione per noi.

In questi giorni sta infatti proponendo una cavo di ricarica multiplo che ricarica contemporaneamente ben 3 dispositivi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Amazon propone un cavo di ricarica multiplo a soli 5 euro

Stiamo parlando di un cavo che soddisfa tre diverse esigenze, cavo di ricarica multiplo con porte iP, Micro USB e di tipo C. Non c’è bisogno di portare più cavi. Il cavo di ricarica rapida USB multiplo 3 IN 1 supporta fino a un massimo di 3 A, che può caricare i tuoi 3 dispositivi più velocemente contemporaneamente.

Rivestito con fibra di nylon intrecciata forte, che lo rende dotato di eccellenti proprietà anti-torsione e antiabrasione. Questo cavo per caricabatterie multiplo può resistere ad almeno 9.000 cicli di test di piegatura a 90 gradi. Molto adatto per il tuo uso quotidiano.

Nella confezione troverai un cavo di ricarica multiplo 3 in 1, il produttore fornisce una garanzia di 18 mesi e un servizio clienti cordiale. Il cavo in questione, attraverso questo link, lo pagherete solamente 4.99 euro. Cosa aspettate??