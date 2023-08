Cambiare operatore è come trovare le scarpe giuste, deve calzare alla perfezione. In estate poi, con il caldo, il sole cocente e soprattutto i viaggi, quest’esigenza è ancora più impellente. Tra le tante promo degli operatori italiani, questa stagione si distingue uno in particolare: stiamo parlando di ho. Mobile.

Ho. Mobile offre a tutti i suoi clienti un servizio impeccabile, nessun costo nascosto, tariffe chiare e senza sorprese, trasparente come le calzature di cristallo di Cenerentola. Grazie al suo servizio online e i suoi store sparsi in tutta Italia, è, inoltre, molto semplice poter attivare e scegliere una delle sue fantastiche offerte. Una in particolare, davvero “hot” si è contraddistingue e sbaraglia la concorrenza: è super economica e comprende tutto ciò di cui abbiate bisogno. Ma scopriamone i dettagli!

L’offerta imperdibile ho. Mobile a 5,99€ al mese

La promozione che sta scaldando ancor più le temperature è ho. 5,99€ disponibile per chi desidera passare all’operatore virtuale da Iliad, Kena, Fastweb, ed altri.

Ma cosa comprende? Nel pacchetto avrete Chiamate, Messaggi infiniti e bel 100 Gb di navigazione al mese. Insomma, potrete stare al telefono per ora e guardare i social quanto vorrete, senza preoccuparvi di consumare dati o minuti!

Il costo di attivazione è completamente Gratis, così come anche la nuova SIM. La prima volta dovrete effettuare una ricarica da 6€ da dove verranno scalati i 5,99 della promo.

Inoltre, potrete decidere di attivare un nuovo numero o mantenere quello vecchio, senza dover avvisare tutti gli amici e i parenti del cambiamento (a meno che non vogliate farvi una nuova vita). Per attivarla, o conoscere ulteriori informazioni, vi basterà recarvi sul sito ufficiale di ho. Mobile, dove troverete anche altre fantastiche promozioni.

Ah, un ultima cosa importante: l’offerta ho. 5,99€ è attivabile fino al 31 di questo mese, non vi reste molto tempo! Affrettatevi e scegliete quella che sentite più comoda.