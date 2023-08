Dopo le grandi novità che WhatsApp ha introdotto sulla sua piattaforma, non poteva mancare certamente la risposta di Telegram. La battaglia tra le principali piattaforme di messaggistica continua anche in questa stagione estiva con la chat blu che si vuole accreditare come vera concorrente del servizio di casa Meta e tentare anche un clamoroso sorpasso proprio a danno di WhatsApp.

Telegram, contro WhatsApp ci sono queste due novità

Per garantirsi ampio successo tra il pubblico Telegram ha pensato ad un paio di novità per queste settimane. Le indiscrezioni delle precedenti giornate, riguardo tali novità, già hanno incontrato il favore di pubblico ed addetti ai lavori.

Anche Telegram, proprio come WhatsApp, sta per dar vita ad una vera e propria svolta social. A dimostrazione di ciò, la prima novità per gli utenti della chat sarà l’introduzione delle Stories. Gli iscritti alla piattaforma di messaggistica potranno postare in un’apposita sezione le loro foto quotidiane, ma anche video della durata di pochi secondi.

Inoltre, questo il secondo upgrade, gli utenti della chat blu avranno anche modo di commentare le storie di amici e contatti per far partire da queste delle vere conversazioni. L’upgrade attesissimo delle Stories di Telegram è in fase di roll out sia su Android che su iPhone. Le storie saranno disponibili sia per i canali che per i profili privati.

Ovviamente il modello da cui Telegram ha preso spunto è proprio quello di WhatsApp, che a sua volta si è ispirata all’esperienza di Facebook ed Instagram in primis, che per primi hanno sdoganato le storie social.