Seppure molti utenti avevano avuto l’occasione di provare questa nuova funzione, ora è diventata finalmente ufficiale e presto sarà disponibile per tutti. Su Whatsapp, come ha comunicato lo stesso proprietario, Mark Zuckerberg CEO di Meta, si potranno inviare foto in alta definizione.

Una delle più grandi pecche dell’app di messaggistica più usata al mondo era proprio che, durante l’invio l’immagini, venivano compresse, perdendone la qualità. Ora, dopo le tante lamentele ricevute in questi anni, sia sui sistemi operativi iOS, Android e anche sui PC, i file manterranno la loro risoluzione.

Come si definirà la qualità HD delle foto su Whatsapp?

Per optare per foto in HD la procedura sarà molto semplice: basterà cliccare sul pulsante apposito nella sezione di editing dell’immagine. Tuttavia, come la stessa società ha chiarito, rimarrà l’opzione di qualità standard, per una condivisione più veloce nell’invio delle foto. Inoltre, nel caso in cui si riceva un’immagine, ma la connessione di rete sia scarsa, si potrà scegliere ogni volta la qualità (standard o HD).

Gli sviluppatori hanno anche confermato che la medesima opzione sarà presto abilitata anche ai video, ma non si sa ancora con certezza quando questo avverrà.