PosteMobile non vuole essere assolutamente da meno in confronto a tutti gli altri operatori telefonici mobile, per questo motivo nel periodo estivo ha messo a disposizione del pubblico una fantastica promozione che riserva una serie di occasioni e di opportunità davvero imperdibili.

Il suo nome è Creami Extra Wow 300, può essere richiesta direttamente tramite il sito ufficiale, ed altresì non presenta vincoli di attivazione in relazione alla provenienza. Specificando meglio il concetto, la promo è attivabile da un qualsiasi utente in circolazione, anche senza portabilità del proprio numero originario.

PosteMobile, quest’offerta è da attivare subito

La promozione ha un costo effettivo di soli 11,99 euro al mese, il cui canone deve essere pagato con il credito residuo della SIM ricaricabile, per riuscire ugualmente a godere di 300 giga di internet alla massima velocità, con anche credit illimitati da utilizzare per l’invio di SMS e minuti verso praticamente chiunque si desideri.

La navigazione è al massimo in 4G+, ciò sta a significare che la velocità non è da considerarsi limitata come accade con gli altri operatori telefonici virtuali, ampliando al massimo l’accessibilità da parte di tutti gli utenti che la vorranno richiedere.

Come anticipato, risparmiare con PosteMobile è decisamente semplice ed alla portata di tutti, proprio per il fatto che l’attivazione è possibile a prescindere dalla provenienza, non è al momento necessario provenire da uno specifico operatore telefonico per richiederla sul proprio numero di telefono.