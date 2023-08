Per chi stesse alla ricerca di offerte Super convenienti, inclusive di servizi non solo telefonici, ma anche di intrattenimento, TIM, sembra fare proprio a caso vostro.

In estate, molti utenti decidono di cambiare operatore telefonico al fine di ottenere una delle migliori offerte del momento. In quanto, viviamo in una realtà in cui gli smartphone sono diventati il principale strumento di comunicazione per le persone disposte anche a molta distanza le une dalle altre. Tuttavia, come risaputo, i telefoni cellulari, ad oggi, non vengono utilizzati solo per comunicare, ma anche per svolgere numerose altre attività, tra cui quelle di intrattenimento legate alla musica e alla riproduzione di film, cosa resa possibile grazie ad una buona e forte connessione ad Internet.

A tal proposito, per il mese di Agosto 2023, Tim propone alcune promo davvero interessanti, da non lasciarsi assolutamente scappare.

TIM e le offerte mobile per il mese di Agosto 2023

TIM Power Supreme Web Easy. Disponibile per tutti gli utenti provenienti da Iliad, PosteMobile e altri operatori telefonici virtuali. La promo al costo di 7.99 euro al mese, comprende:

– SMS e minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

– 150 GB di Internet.

TIM Wonder. Per gli utenti Ho.Mobile. Al prezzo di 9.99 euro al mese, la promo comprende:

– Chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili;

– 50 GB di Internet.

TIM 5G Power Smart. Per gli utenti provenienti da Vodafone, WindTre, VeryMobile.

A 14.99 euro al mese, comprende:

– Chiamate ed sms illimitati verso tutti;

– 100 GB di Internet, con velocità di navigazione in 5G.

Tuttavia, per ulteriori informazioni a riguardo o per tutte le altre offerte telefoniche proposte dal gestore, potete consultare il sito ufficiale di Tim, sempre aggiornato sulle ultime promozioni disponibili.