Non è la prima volta che vediamo una supercar super-tecnologica, ma la scelta dietro questa decisione non sembra essere piaciuta a molti. Sembra infatti che la nuova Escalade IQ di Cadillac abbia deciso di escludere entrambi i sistemi di infotainment Apple CarPlay e Android Auto.

Per questo motivo il nuovo display da 55 pollici che aveva fatto tanto rumore durante la prima presentazione dell’auto, è subito passato in seconda scena.

Ma GM lo aveva già chiarito mesi fa (ecco un vecchio articolo che parla della scelta di GM): il vicepresidente Scott Miller ha ribadito più volte che il motivo principale è da imputare allo sviluppo di nuove funzionalità incentrate sui veicoli elettrici come.

Parliamo quindi di nuovi sistemi che gestiscono la batteria durante la navigazione in un modo che Apple e Google non possono ancora fare. Anche Tesla fa la stessa cosa, infatti non ha ne CarPlay ne Android Auto. Ma questa tendenza sta iniziando a far infuriare i clienti di fascia alta che acquistano queste auto.

Un vero peccato considerando il display

Lo ha confermato anche Paige Tatulli di GM che sia iPhone che Android non potranno connettersi ne via USB ne tramite Wi-Fi agli schermi dell’IQ.

Ma per uno schermo così avanzato sembra un vero peccato, perché grazie alla sua ampiezza Google avrebbe potuto inserire un sistema di navigazione personalizzato e inserire alcune app di intrattenimento. Anche se è stata già confermata la presenza di YouTube e Kids, Hulu ma si parla anche di un futuro per Waze e Zoom.

L’Escalade IQ è il secondo veicolo di GM che ha escluso questi due sistemi dalle proprie auto dopo la Chevy Blazer lanciata da poco.