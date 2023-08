Kena Mobile è un operatore telefonico piuttosto recente, che deve la sua copertura di rete a Tim, uno dei gestori telefonici più conosciuti sul mercato italiano. La sua copertura è così estesa da essere in grado di raggiungere circa il 99% del territorio italiano.

Kena Mobile sbaraglia la concorrenza con una promozione che sta ricevendo un vastissimo numero di attivazioni.

Parliamo della Kena Promo Top, disponibile già da adesso fino alla fine di Agosto.

Coloro che possono accedere alla promo sono i nuovi clienti o utenti provenienti da altri gestori, quali: Iliad, Fastweb, PosteMobile e altri operatori.

Sono esclusi dall’offerta di Kena Mobile, gli utenti provenienti da: Tim, Vodafone, Wind tre, ho. mobile e Very Mobile.

Kena Promo Top, ecco i servizi inclusi

Ma vediamo in dettaglio i servizi offerti da Kena Promo Top, che al prezzo di soli 5,99 euro al mese, comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali sia essi fissi sia mobile;

verso tutti i numeri nazionali sia essi fissi sia mobile; 200 SMS verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 100 GB di Internet alla velocità di 4G ;

di Internet alla velocità di ; Rinnovo automatico dell’offerta;

dell’offerta; Costo di attivazione di €10, comprensivo del primo mese dell’offerta. Mentre i restanti 4,01 euro saranno messi sul credito residuo e destinati al prossimo mese di promozione;

Il rinnovo automatico della promozione avviene tramite credito residuo, Tuttavia, a seconda delle preferenze, si possono scegliere anche altre tipologie di pagamento, come conto corrente o carta di credito. Inoltre, se il cliente decide di usufruire di una di queste due tipologie di pagamento, avrà la possibilità di ottenere ben 150 GB di Internet invece che 100, come prevede la promozione.

L’offerta sarà valida fino al 23 agosto 2023, quindi per gli interessati sbrigatevi ad attivarla, in quanto non sappiamo ancora se questa verrà prorogata oltre.

Per l’attivazione ed altre informazioni relative a questa o altre offerte proposte dall’operatore telefonico, potete rivolgervi ad un negozio fisico autorizzato alla vendita o al sito ufficiale di Kena Mobile.