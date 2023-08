Kena Mobile è un operatore virtuale in fortissima crescita nell’ultimo periodo, rappresenta una delle migliori soluzioni su cui poter fare affidamento, nell’ottica comunque di riuscire a spendere poco, ed allo stesso tempo godere di un risparmio che vada ben oltre la normalità a cui si è abituati.

La promozione che può essere richiesta nel periodo, che non richiede il versamento nemmeno di un euro, può essere attivata direttamente sul sito ufficiale, ed è richiedibile dagli utenti in possesso di una SIM ricaricabile di Iliad, ho.Mobile o anche tutti gli altri MVNO presenti sul territorio nazionale.

Kena Mobile, un rapporto qualità/prezzo incredibile

Se volete cercare di risparmiare al massimo, siete davvero arrivati nel posto giusto, da Kena Mobile si trova una delle promozioni più in voga e richieste del periodo. Gli utenti la possono richiedere senza dover pagare alcun costo di attivazione, con il primo mese gratis, e poi un canone fisso di soli 6,9 euro al mese da pagare tramite il credito residuo della SIM ricaricabile.

L’offerta propone poi 200 giga gratis per i primi 60 giorni, alla massima velocità disponibile, mentre il bundle include minuti illimitati con 200 SMS e 130 giga di traffico dati in 4G. Ricordiamo comunque che la navigazione ha una velocità limitata, non può raggiungere gli stessi livelli delle altre realtà del territorio, come ad esempio Vodafone, Iliad o anche TIM. I dettagli sono comunque disponibili direttamente online sul sito ufficiale.