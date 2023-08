Gli auricolari sono probabilmente i dispositivi più utilizzati ma allo stesso tempo meno inclini ad essere puliti e disinfettati e Google sembra aver rivolto la sua attenzione proprio alla pulizia dei suoi auricolari. Infatti, l’azienda sta lavorando a una nuova funzione che ti suggerirà di pulire i tuoi Pixel Buds.

Google Pixel Buds: una notifica ti ricorderà di pulire i tuoi auricolari!

Una semplice notifica inviata da Google ti suggerirà quando è il momento di pulire i tuoi Pixel Buds. Aggiornando l’app dedicata sarà già possibile usufruire del nuovo promemoria, il cui obiettivo non è soltanto quello di ricordare agli utenti l’importanza dell’igiene bensì quello di porre l’attenzione anche su aspetti legati alla qualità dell’audio e all’integrità del dispositivo. Google chiarisce come, migliorando l’igiene, si potranno ottenere vantaggi anche nella riproduzione dei brani e durante la ricarica degli auricolari.

Le notifiche saranno basate esclusivamente sulle informazioni ottenute da Google circa il tempo trascorso indossando gli auricolari. Superate le 120 ore di utilizzo il promemoria farà la sua comparsa indirizzando l’utente a una guida su come effettuare una pulizia completa degli auricolari e della loro custodia.

Il consiglio dell’azienda di Mountain View è quello di utilizzare un panno pulito in microfibra per pulire le singole cuffiette, rimuovendo temporaneamente le gommine. Strofinare gli auricolari e la custodia che li contiene sarà sufficiente per poter continuare a usufruire dei Pixel Buds così come di tutti gli auricolari wireless in commercio.

Trattandosi di cuffie la cui conformazione è appositamente realizzata per essere posizionata a stretto contatto con l’interno del nostro orecchio, mantenerli quanto più puliti possibile è necessario.