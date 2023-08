I dibattiti sull’eticità dell’applicazione dell’intelligenza artificiale in alcuni settori della nostra vita quotidiana sono costantemente accesi e l’ultima trovata di Google non fa che alimentare le fiamme. Il colosso di Mountain View ha in mente di creare un’IA che offrirà consigli di vita agli utenti. L’idea di Google è quella di offrire un supporto personale agli utenti, i quali potranno rivolgere domande personali all’IA per ottenere consigli.

Google si contraddice e pensa a un’IA che farà da life coach agli utenti!

Contraddicendo quanto suggerito in precedenza agli utenti, che sono inviati a non affidarsi del tutto alle risposte fornite dall’intelligenza artificiale qualora si tratti di consigli medici, finanziari o strettamente personali, Google si mette a lavoro su un’IA che farà da life coach.

Gli utenti potranno sfruttare lo strumento rivolgendo domande su come affrontare circostanze e problemi personali di vario tipo così da ricevere consigli che potrebbero essere più o meno azzeccati.

La notizia arriva dal New York Times che riferisce l’assenza momentanea di conferme circa l’effettivo rilascio della novità sulla quale Google sarebbe a lavoro. La fonte ritiene che vi siano parecchi esperti e studiosi impegnati nel perfezionamento del nuovo chatbot. Nonostante ciò, Google potrebbe abbandonare il progetto e sfruttare in maniera differente i risultati ottenuti.

A frenare Google potrebbero compensare le numerose critiche mosse dagli esperti, contrari alla possibilità che utenti più fragili possano affidarsi e addirittura dipendere dai consigli forniti dall’intelligenza artificiale. Di certo Google ha intenzione di investire sul settore per tenere testa ai rivali. Dunque, l’arrivo di novità simili non è da ritenere del tutto improbabile.