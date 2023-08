Xiaomi, la celebre azienda cinese operante nel settore dell’elettronica di consumo, lancia il suo nuovo dispositivo, da molti particolarmente atteso, il Mix Fold 3.

La comunicazione del nuovo Mix Fold 3, è avvenuto durante un evento dedicato alla stampa, avuto luogo a Pechino, anticipando il lancio ufficiale del dispositivo che avverrà in Autunno.

Si tratta del nuovo smartphone pieghevole ed è stato classificato come uno dei dispositivi mobile foldable più sottili del momento.

Infatti, da chiuso misura appena 10.96 mm e 5.26 mm da aperto.

Ma vediamo più in dettaglio le caratteristiche estetiche e funzionali del nuovo modello Xiaomi.

Xiaomi e Mix Fold 3, uno sguardo più dettagliato

Nonostante il suo design veramente sottile il Mix Fold 3 si presenta come una vera e propria chicca tecnologica.

Il dispositivo è realizzato in fibra di ceramica, in modo da garantire robustezza e stabilità senza incidere sul peso.

Ecco alcune caratteristiche da tenere bene a mente:

La cerniera applicata per garantire la chiusura del telefono è composta da 198 elementi divisi in 3 gruppi , ed è certificata per più di 500.000 aperture, senza mai perdere di efficienza e qualità;

per garantire la chiusura del telefono è composta da divisi in , ed è certificata per più di aperture, senza mai perdere di efficienza e qualità; Il display interno, LTPO OLED, raggiunge gli 8.025 pollici con 120 hz di frequenza, ed è protetto da uno strato flessibile.

Con un’ottima risoluzione pari a 2160 x 1916 pixel, Dolby Vision e HDR10+;

raggiunge gli con di frequenza, ed è protetto da uno strato flessibile. Con un’ottima risoluzione pari a Lo schermo esterno è un AMOLED da 6.52 pollici , con 120 Hz di frequenza ed una massima luminosità di 2600 nit .

è un da , con di frequenza ed una massima luminosità di . 4 fotocamere esterne realizzate in collaborazione con Laica , con:

– Lunghezza focale di 23 mm;

– Sensore principale da 500P ;

– Apertura f/1.77, con una lente a bassa dispersione di colore;

– Un Ultragrandangolare da 13Mp;

– Teleobiettivo da 10 Mp, ed un secondo con 5x di potenza zoom;

– Selfie camera doppia da 20+20 Mp;

esterne realizzate in collaborazione con , con: – Lunghezza focale di – Sensore principale da ; – Apertura con una lente a bassa dispersione di colore; – Un Ultragrandangolare da – Teleobiettivo da ed un secondo con di potenza zoom; – Selfie camera doppia da Batteria e ricarica rapida , in grado di passare da 0 a 100 in soli 40 minuti. È infatti costituita da un doppio blocco da 4800 mAh, in grado di sostenere una carica veloce cablata a 67W e wireless a 50W;

, in grado di passare in soli È infatti costituita da un doppio blocco da in grado di sostenere una carica veloce cablata a e wireless a Il Processore è lo Snapdragon 8 Gen 2 con overclock. Con 256, 512GB o 1Tb di memoria interna UFS 4.0.

Disponibile attualmente solamente in Cina, lo Xiaomi Mix Fold 3, prevede un prezzo d’acquisto pari a: