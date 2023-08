WindTre, al pari di altri operatori, propone per il periodo estivo promozioni super convenienti e altamente concorrenziali.

L’operatore ha un’ottima copertura di rete in tutte le città italiane e una velocità di navigazione pari a 5G. Velocità che sarà resa disponibile per tutti i dispositivi compatibili.

Per attivare le offerte WindTre, basterà recarsi presso un negozio fisico o farlo direttamente da casa vostra collegandovi al sito ufficiale del gestore.

Basterà infatti seguire tutte le indicazioni e con il riconoscimento facciale l’attivazione sarà disponibile in pochissimo tempo. Spedizione gratuita della sim inclusa !

Le migliori promo WindTre

A tal proposito, di seguito, vi riportiamo alcune delle promo WindTre considerate tra le più convenienti e ricercate del momento.

Medium 5G Limited Edition. – Minuti illimitati verso tutti i numeri;

– 200 Sms;

– 50 GB di Internet con velocità in 5G Priority Pass;

– Smartphone 5G incluso nella promo;

– Pagamenti con Easy Pay;

– Prezzo mensile di 12.99 euro .

Large 5G Limited Edition. – Minuti illimitati verso tutti;

– 200 Sms;

– 70 Gb di Internet con 5G Priority Pass;

– Pagamenti con Easy Pay;

– Prezzo mensile di 14.99 euro.

XLarge 5G Limited Edition. – Internet illimitato per i primi 3 mesi , dopodiché 100 gb sempre in 5G ;

– Minuti illimitati verso tutti;

– 200 Sms;

– Servizio Call Center senza attese;

– 50 minuti di chiamate per numeri esteri;

– Pagamento con Easy Pay;

– Prezzo mensile di 16.99 euro.

Unlimited 5G. – Internet illimitato in 5G Priority Pass;

– Minuti illimitati verso tutti;

– 200 sms;

– Servizio Call Center senza attese;

– 200 minuti di chiamate verso tutti i numeri esteri;

– Pagamento con Easy Pay;

– Prezzo mensile di 29.99 euro.

Per maggiori informazioni a riguardo e per valutare altre offerte di WindTre, basta andare sul sito ufficiale dell’operatore.