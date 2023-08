WindTre è sicura di potere avere la meglio sulle altre realtà del nostro territorio, per questo motivo ha deciso di giocarsi una carta decisamente importante, mettendo sul piatto un rapporto qualità/prezzo unico nel suo genere, con alle spalle del tutto anche un servizio disponibile gratuitamente.

Attivare la promo oggetto del nostro articolo è decisamente più semplice di quanto potreste mai immaginare, poiché basterà recarsi sul sito ufficiale, e scoprire nel dettaglio tutti i dettagli di una serie di sconti più unici che rari, a partire dai costi di attivazione, scontati del 100%, ed un canone che comunque dovrà essere versato direttamente tramite il conto corrente bancario o la carta di credito non ricaricabile.

WindTre è incantevole, ecco la migliore offerta

La promozione di WindTre che gli utenti provenienti da un qualsiasi operatore telefonico devono attivare ad occhi chiusi prende il nome di Start 5G Summer, ha un costo fisso di 12,99 euro, e richiede il pagamento con carta di credito/conto corrente, al momento attuale non è possibile affidarsi al credito residuo. Ciò porta con sé anche un vincolo contrattuale da rispettare, infatti si viene risparmiati dei 49 euro richiesti inizialmente, i quali però saranno da versare, con il corrispettivo ammortamento, nel caso in cui si abbandonasse WindTre entro i 24 mesi successivi all’attivazione della SIM.

Il bundle integrato nella promo è comunque di ottimo livello, parliamo di 100 giga di internet alla massima velocità, passando anche per 200 SMS e minuti illimitati. L’occasione perfetta per godere appunto della navigazione gratuita in 5G.