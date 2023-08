Subire la rimozione della propria auto tramite carro attrezzi è un’esperienza davvero molto fastidiosa nonché dispendiosa. Tuttavia, la strada ha le sue regole che devono essere rispettate, come quella di non parcheggiare in divieto di sosta. Talvolta però, in situazioni di emergenza o per una questione di distrazione personale o perché non vi sono altri spazi in cui parcheggiare, ecco che si rischia di infrangere questa regola, la cui conseguenza comporta la rimozione forzata tramite carro attrezzi del vostro veicolo.

Nel caso in cui si assista personalmente ad una scena del genere, si cerca sempre di convincere i carroattrezzi a risparmiarvi la scocciatura. Tuttavia, ciò non sarà più possibile con Eastract, il piccolo robot in grado di rimuovere veicoli disposti erroneamente sulla strada in pochissimi secondi e attraverso dei comandi che riceve da remoto.

Eastract rimuove la vostra auto in pochi secondi

Come risaputo, lo sviluppo tecnologico può essere impiegato in qualsiasi settore della vita dell’uomo. In questo caso, non solo per la produzione e la realizzazione di auto sempre più all’avanguardia ed innovative, ma anche per questioni di sicurezza stradale e rispetto delle normative vigenti. Tuttavia, Eastract non è un progetto recente. La sua realizzazione risale al 2012, ma per una qualche ragione è ancora poco utilizzato dai carroattrezzi.

Eastract è stato realizzato dall’azienda francese Multitrack e funziona come un piccolo carrello elevatore. Dunque, risulta essere particolarmente utile in quelle zone in cui uno spazio ridotto rende difficile il passaggio di una gru.

Il robot infatti,nonostante le sue piccole dimensioni, riesce a sollevare veicoli anche molto pesanti come i SUV, in quanto, è in grado di reggere un peso pari a 2500 kg.

Eastract riceve tutti i comandi da remoto grazie a un apposito telecomando. Tuttavia, è in fase di sviluppo un modello in grado di svolgere tutto in completa autonomia.

Insomma, fate molta attenzione a dove parcheggiate le vostre auto poiché Eastract non perdona.